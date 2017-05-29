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Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428757-ru.html

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29 мая 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс об административной ответственности, Закон "О ветеринарии")". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон был принят Жогорку Кенешем 12 апреля 2017 года.
Целью Закона является дальнейшее совершенствование законодательства КР о ветеринарии для обеспечения ветеринарной безопасности и достижения благополучной и устойчивой ситуации в животноводстве.

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