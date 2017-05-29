Всемирный банк рассмотрит возможность увеличения финансирования мероприятий в рамках "Таза Коом"

29 мая 2017, 17:02 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с Региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы совместного сотрудничества, а также итоги социально-экономического развития страны за 4 месяца 2017 года.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время Правительством страны разрабатывается проект Стратегии 2040, на основе которой будет начата работа по подготовке среднесрочной Программы развития КР на 2018-2022 годы.

Глава Правительства призвал Всемирный Банк принять активное участие в разработке вышеуказанных стратегий и рассмотреть возможность оказания технической поддержки и помощи в финансировании проектов, которые найдут отражение в среднесрочной и долгосрочной стратегии развития страны.

Кроме того, С.Жээнбеков подчеркнул, что в целях повышения качества жизни граждан и улучшения условий для бизнеса в стране проводятся мероприятия по общенациональному, высокотехнологичному проекту "Таза Коом".

"Основным ядром проекта "Таза Коом" является проект Digital CASA, направленная на создание региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к Интернету стран Центральной Азии и части стран Южной Азии", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Вместе с этим, глава правительства предложил Всемирному банку рассмотреть возможность увеличения ранее одобренной суммы на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA с 20 до 50 миллионов долларов США.

Также С.Жээнбеков поблагодарил Всемирный банк за инициативу в продолжении новой Программы Операций в поддержку политики развития (ОППР), направленную на поддержку бюджета страны.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук отметила, что со стороны банка обязательно будет рассмотрена возможность расширения финансирования мероприятий в рамках проекта "Таза Коом".

На встрече также была представлена новый руководитель офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабагазар.

Премьер-министр поблагодарил действующего главу офиса Жана-Мишель Хаппи за личный вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новым руководителем офиса Всемирного банка.