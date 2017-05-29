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Посол КР и Гендиректор Катарского фонда развития обсудили вопросы углубления сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428755-ru.html

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29 мая 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Государстве Катар Нуран Ниязалиев накануне в Дохе встретился с генеральным директором Катарского фонда развития шейхом Халифой Джассимом Аль-Кувари.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы рассмотрены вопросы дальнейшего углубления кыргызско-катарского сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах.
В частности, обсуждены основные направления взаимодействия двух стран в рамках Арабской координационной группы, заседание которой планируется провести в Бишкеке в ближайшее время. Особое внимание уделено организации двусторонних визитов для выявления приоритетных направлений сотрудничества между двумя государствами, в том числе для реализации совместных социально-экономических проектов.

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