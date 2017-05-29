ГУУР МВД КР призывает не поддаваться на уловки телефонных мошенников

29 мая 2017, 17:21 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД КР обращает внимание на схемы обмана, которые используют телефонные мошенники, и призывает граждан не поддаваться на их уловки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Как отмечается, этот вид преступления по-прежнему актуален, на сегодняшний день такой вид мошенничества стал наиболее распространенным и здесь немалую роль играет фактор неожиданности, правдивости истории, знания или случайное угадывание каких-либо жизненных обстоятельств. Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества это требование выкупа, просьба о помощи, выигрыш в лотерее и др.

"Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш родственник, постарайтесь перезвонить на его реальный мобильный телефон. Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт", - отметили в МВД.

Во многих случаях жертвами мошенников оказываются пожилые люди, как правило, проживающие отдельно от родственников или остающиеся одни в дневное время.

ГУУР МВД КР обращается с просьбой быть бдительными, не спешить перечислять нужную сумму средств, звонить родным, которые якобы попали в беду, их друзьям, узнавать все обстоятельства "происшествия" и обязательно обращаться в милицию.

"Если вам на телефон позвонил неизвестный и представившись сотрудником милиции, заявляет, что ваш родственник за совершение того или иного преступления попал в милицию и для того, чтобы его уберечь от карающей руки закона, нужно заплатить, знайте это мошенники. Ни в коем случае не поддавайтесь на такую провокацию. В подобных случаях не теряйтесь, а сразу звоните по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции", - говорится в сообщении.