Минсоцразвития: Образцы инвалидных колясок для детей с ДЦП прошли техническое испытание

29 мая 2017, 16:34 Комментарии

Фирмы участники представили образцы инвалидных колясок предназначенных детям с диагнозом ДЦП для технического испытания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По словам директора Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утана Жунушова ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили фирмы участники ООО Мед-Экспорт (Россия), ОсОО "Примеваре" (Бишкек) и ОсОО ЛДЦ "Альтермед" (Бишкек). Мы совместно с родителями детей с диагнозом ДЦП испытали несколько образцов колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов Общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", – отметил Жунушов.

Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн сомов, выделенные президентом Алмазбеком Атамбаевым.

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