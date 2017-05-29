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Минсоцразвития: Образцы инвалидных колясок для детей с ДЦП прошли техническое испытание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minsot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428753-ru.html

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29 мая 2017, 16:34       Комментарии

Фирмы участники представили образцы инвалидных колясок предназначенных детям с диагнозом ДЦП для технического испытания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
По словам директора Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утана Жунушова ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.
"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили фирмы участники ООО Мед-Экспорт (Россия), ОсОО "Примеваре" (Бишкек) и ОсОО ЛДЦ "Альтермед" (Бишкек). Мы совместно с родителями детей с диагнозом ДЦП испытали несколько образцов колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов Общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", – отметил Жунушов.
Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн сомов, выделенные президентом Алмазбеком Атамбаевым.
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