Кыргызстану и не снилось: в Нидерландах демонтируют автотрассы, чтобы сажать деревья

29 мая 2017, 17:00 Комментарии

В Бишкек с тренингами приехали представители велопосольства (Cycling Embassy) Нидерландов. Эрик Теттеру и Сьерс ван Дюрен являются экспертами в планировании городов. Специалисты поделились с K-News мнением об архитектуре Бишкека и рассказали о способах, как сделать безопасной нашу столицу.

— Добро пожаловать в Бишкек! Наверняка вы уже проехались по улицам нашей столицы. Скажите, как можно изменить наши улицы, чтобы они стали безопасными?

— Город можно изменить в лучшую сторону, потому что он сравнительно плоский. Ваш город не такой холмистый, как в других странах. К примеру, подъемы в сторону гор не такие крутые.

Если есть старые европейские города, у которых узкие улицы, и их очень трудно переделывать, то у вас в Кыргызстане советская планировка: много пространства и есть возможности для переделки. Улицы столицы построены перпендикулярно. Также у вас есть зеленые насаждения, парки, и можно построить такие маршруты, по которым будет приятно ездить.

— Какие минусы вы успели заметить на дорогах Бишкека?

— Во-первых, многие дороги у вас достаточно широкие, чтобы помещались несколько машин.

Чаще всего люди ездят в Бишкеке так, что одна машина занимает все пространство. Есть такие ситуации, когда транспорт плотно прижимается друг к другу, и для велосипедистов это может быть опасно.

Из-за того, что движение у вас в городе хаотичное, а водители автотранспорта вынуждены очень много времени уделять контролю действия других водителей, зачастую не хватает внимания контролировать действия пешеходов и велосипедистов. Все это может быть изменено в лучшую сторону.

— И как можно изменить поведение наших водителей?

— Во-первых, нужно осознать, что это действительно является проблемой. Вы — правительство, НПО и международные организации — должны объединиться для того, чтобы создать общий план и работать согласно нему. Сейчас этого нет.

Также надо разработать сеть велодорог, которые будут использоваться как транспортные, независимо от автосети. Надо обучать людей, рассказывать и информировать, что есть новая инфраструктура. Научить их пользоваться ею.

— В нашей стране уже несколько лет пытаются внедрить проект "Безопасный город". Хотят установить камеры на дорогах, но не получается. Есть ли в Нидерландах такая программа, и как она работает?

— Да, у нас есть такая программа устойчивой безопасности. Она работает уже 15 лет и направлена на то, чтобы контролировать пробки, превышение скорости и другие нарушения. К примеру, если водитель останавливается близко к светофору, то его штрафуют на $300.

В Голландии, если водитель останавливается близко к светофору, его штрафуют на $300. С одной стороны, у нас действует система штрафов. С другой — имеется функциональная дорожная инфраструктура, соответствующая тем или иным условиям для передвижения по автотрассам. К примеру, если вы едете по дороге и видите, что можно ехать со скоростью 120 км/ч, а потом внезапно встречаете знак ограничения 60 км/ч, то инфраструктура этой дороги должна соответствовать данному знаку. У нас в Нидерландах дорога сужается для того, чтобы водителю не было так комфортно ехать на большой скорости. Если человек едет на большой скорости и видит знак о необходимости ее снижения, а дорога останется такой же, то он не сбавит скорость. А если он знает о высоком штрафе, а дорога сужается, и водителю становится не комфортно ехать на прежней скорости, то, скорее всего, он сбавит обороты.

— В Голландии многие пересели с машин на велосипеды. Когда это началось?

— 45-50 лет назад началась велосипедизация страны, так называемая велосипедная революция, когда люди начали менять страну.

Раньше эта была такая же автомобильная страна, как у вас. Но постепенно мы пришли к той реальности, которую имеем сейчас.

— В последние месяцы в Бишкеке вырубают очень много деревьев, чтобы проложить более широкие трассы. Если у вас тоже было много машин, значит и у вас была такая же проблема с зелеными насаждениями?

— У нас ради строительства дорог не то что деревья срубались, а сносились дома, здания. Даже засыпались каналы, ради того, чтобы расширить трассы и сделать более комфортным жизнь автолюбителей.

Но сейчас мы идем по обратному пути: избавляемся от автомобильных дорог, чтобы на их месте вновь посадить деревья или вырыть каналы для воды. Люди пришли к понимаю того, нужно стараться делать комфортной жизнь людей, а не создавать условия для автомобилей. Вот почему сегодня в Нидерландах человек, скорее, отправится за покупками на велосипеде, нежели выбор падет в пользу автомобиля.