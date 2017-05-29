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Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по реабилитация системы водоснабжения Кара-Суу

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428750-ru.html

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29 мая 2017, 16:29       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу", подписанного 13 июня 2016 года в городе Бишкек и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, мэрией города Кара-Суу, муниципальным предприятием "Кара-Суу Таза-Суу" и ЕБРР, в рамках инвестиционного гранта Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.
Целью соглашений является оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу путем:
(а) финансирования капитальных инвестиций;
(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;
(в) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации Программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.
Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации и положительно повлияют на развитие водного сектора в городе Кара-Суу.
Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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