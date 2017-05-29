Сотрудникам Минтранса, погибшим под лавиной, посмертно вручены нагрудные знаки "Почетный дорожник"

29 мая 2017, 16:43 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов в Токтогуле накануне родственникам погибших сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) №23 Минтрансдора КР посмертно вручил нагрудные знаки "Почетный дорожник". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Сообщается, что также родственникам погибших были вручены по 350 тыс сомов, собранные коллективом Министерства транспорта и автодорог.

Как известно, дорожники погибли 27 марта текущего года при выполнении своих функциональных обязанностей по расчистке трассы от снежной лавины в ущелье Чычкан на автодороги Бишкек-Ош. Из-под лавины в этот день извлекли автомашину марки "Тойота Пикап", принадлежавшую ДЭП №23. Находившиеся там все 4 человека, погибли. Их имена:

1. Анарбек Момуналиев , 1972 года рождения, водитель автомашины "Ниссан Пикап";

2. Нурбек Орунбеков, оператор погрузчика XG955 Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) № 23;

3. Султангазы Жапаркулов, 1969 года рождения, дорожный рабочий ДЭУ № 23;

4. Курсант Акчабай уулу , 1996 года рождения, сын дорожного мастера ДЭУ №23 Акчабая Мураталиева.

Также на 255 км автодороги Бишкек—Ош дорожники и спасатели извлекли также автомашину марки "Лексус", в котором находились 3 человека (мужчина, 2 женщины) они не пострадали и остались живы благодаря усилиям дорожников, расчищавшим место трагедии.