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Сотрудникам Минтранса, погибшим под лавиной, посмертно вручены нагрудные знаки "Почетный дорожник"

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428749-ru.html

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29 мая 2017, 16:43       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов в Токтогуле накануне родственникам погибших сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) №23 Минтрансдора КР посмертно вручил нагрудные знаки "Почетный дорожник". Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Сообщается, что также родственникам погибших были вручены по 350 тыс сомов, собранные коллективом Министерства транспорта и автодорог.
Как известно, дорожники погибли 27 марта текущего года при выполнении своих функциональных обязанностей по расчистке трассы от снежной лавины в ущелье Чычкан на автодороги Бишкек-Ош. Из-под лавины в этот день извлекли автомашину марки "Тойота Пикап", принадлежавшую ДЭП №23. Находившиеся там все 4 человека, погибли. Их имена:
1. Анарбек Момуналиев , 1972 года рождения, водитель автомашины "Ниссан Пикап";
2. Нурбек Орунбеков, оператор погрузчика XG955 Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) № 23;
3. Султангазы Жапаркулов, 1969 года рождения, дорожный рабочий ДЭУ № 23;
4. Курсант Акчабай уулу , 1996 года рождения, сын дорожного мастера ДЭУ №23 Акчабая Мураталиева.
Также на 255 км автодороги Бишкек—Ош дорожники и спасатели извлекли также автомашину марки "Лексус", в котором находились 3 человека (мужчина, 2 женщины) они не пострадали и остались живы благодаря усилиям дорожников, расчищавшим место трагедии.

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