Наблюдатели из Индии были впечатлены избирательной системой в Кыргызстане

29 мая 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Международные избиратели из Индии не заметили каких либо нарушений в избирательном процессе на выборах в местные кенеши и были впечатлены использованием биометрических данных при голосовании. Об этом на пресс-конференции в ЦИК сообщил глава избирательной комиссии штата Пенджаб, Республики Индия Сингх Виджай Кумар.

"Нас впечатлило использование высоких технологий и биометрических данных при голосовании. Чего мы не видели в других странах. Использование высоких технологий, решает проблему использования грязных технологий. На всех избирательных участках, где нам довелось побывать, все наблюдатели были удовлетворены ходом голосования", - сообщил В.Кумар.

По его словам, основной проблемой выборов в мире является подкуп голосов избирателей, чего в Кыргызстане наблюдатели не заметили.

"Мы не заметили, каких либо попыток или намеков подкупить голоса. Может это и было, но мы этого не заметили", - сообщил В.Кумар.

Он с надеждой отметил, что в следующем году в штате Пенджаб, возможно тоже будут применяться биометрические данные на выборах.

"Кыргызстан маленькая и компактная страна. Может внедрить новые технологии очень быстро. В Индии с этим немного сложнее. В техническом плане, для нас это получается очень дорого, так как у нас около 1 млн. избирательных участков и около 800 миллионов избирателей. Но мы тоже должны придти к этому, тем более наши службы в штате Пенджаб располагают биометрическими данными 100% населения. Я надеюсь, в следующем году нам удастся их применить на выборах" - рассказал В.Кумар.

Напомним, вчера, 28 мая, состоялись выборы в местные кенеши.