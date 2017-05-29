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Наблюдатели из Индии были впечатлены избирательной системой в Кыргызстане

Источник:
http://kabar.kg/news/nabliudat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428748-ru.html

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29 мая 2017, 16:48       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Международные избиратели из Индии не заметили каких либо нарушений в избирательном процессе на выборах в местные кенеши и были впечатлены использованием биометрических данных при голосовании. Об этом на пресс-конференции в ЦИК сообщил глава избирательной комиссии штата Пенджаб, Республики Индия Сингх Виджай Кумар.
"Нас впечатлило использование высоких технологий и биометрических данных при голосовании. Чего мы не видели в других странах. Использование высоких технологий, решает проблему использования грязных технологий. На всех избирательных участках, где нам довелось побывать, все наблюдатели были удовлетворены ходом голосования", - сообщил В.Кумар.
По его словам, основной проблемой выборов в мире является подкуп голосов избирателей, чего в Кыргызстане наблюдатели не заметили.
"Мы не заметили, каких либо попыток или намеков подкупить голоса. Может это и было, но мы этого не заметили", - сообщил В.Кумар.
Он с надеждой отметил, что в следующем году в штате Пенджаб, возможно тоже будут применяться биометрические данные на выборах.
"Кыргызстан маленькая и компактная страна. Может внедрить новые технологии очень быстро. В Индии с этим немного сложнее. В техническом плане, для нас это получается очень дорого, так как у нас около 1 млн. избирательных участков и около 800 миллионов избирателей. Но мы тоже должны придти к этому, тем более наши службы в штате Пенджаб располагают биометрическими данными 100% населения. Я надеюсь, в следующем году нам удастся их применить на выборах" - рассказал В.Кумар.
Напомним, вчера, 28 мая, состоялись выборы в местные кенеши.

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