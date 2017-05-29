Фото — Новая техника для борьбы с мусором в Бишкеке

29 мая 2017, 16:33 Комментарии

На территории Бишкекского санитарного полигона 29 мая состоялась торжественная церемония передачи спецтехники. В мероприятии приняли участие депутаты Бишкекского горкенеша, представители Европейского Союза и другие.

Так, впервые для Бишкекского санполигона закуплены экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор.

По технических характеристикам компактор не имеет аналогов в странах Центральной Азии.

Компактор - это оборудование, которое прессует и измельчает отходы, что позволяет существенно сократить расходы.