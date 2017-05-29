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Фото — Новая техника для борьбы с мусором в Бишкеке

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428747-ru.html

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29 мая 2017, 16:33       Комментарии

На территории Бишкекского санитарного полигона 29 мая состоялась торжественная церемония передачи спецтехники. В мероприятии приняли участие депутаты Бишкекского горкенеша, представители Европейского Союза и другие.
Так, впервые для Бишкекского санполигона закуплены экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор.
По технических характеристикам компактор не имеет аналогов в странах Центральной Азии.
Компактор - это оборудование, которое прессует и измельчает отходы, что позволяет существенно сократить расходы.

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