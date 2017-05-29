Президент подписал изменения в Кодекс об административной ответственности и закон о ветеринарии

29 мая 2017, 16:37 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности и закон "О ветеринарии".

Как сообщила пресс-служба президента, закон был принят Жогорку Кенешем 12 апреля 2017 года.

Целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства КР о ветеринарии для обеспечения ветеринарной безопасности и достижения благополучной и устойчивой ситуации в животноводстве.