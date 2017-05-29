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Президент подписал изменения в Кодекс об административной ответственности и закон о ветеринарии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428746-ru.html

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А.Атамбаев подписал изменения в закон о библиотечном деле

29 мая 2017, 16:37       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности и закон "О ветеринарии".
Как сообщила пресс-служба президента, закон был принят Жогорку Кенешем 12 апреля 2017 года.
Целью закона является дальнейшее совершенствование законодательства КР о ветеринарии для обеспечения ветеринарной безопасности и достижения благополучной и устойчивой ситуации в животноводстве.

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