Кандидаты в президенты: чего ждать от СДПК?

29 мая 2017, 16:28 Комментарии

Все меньше времени остается до начала предвыборной гонки в Кыргызстане. Однако лишь единичные политические партии определились с кандидатурами, которые они будут выдвигать на выборы.

Одной из первых ответственный выбор сделала партия "Республика – Ата Журт", наделившая правом баллотироваться в президенты своего лидера Омурбека Бабанова. Политик за годы работы в Жогорку Кенеше сумел завоевать доверие электората, чем обеспечил себе первые строчки рейтингов среди потенциальных претендентов на пост главы государства.

Чего не скажешь о Социал-демократической партии Кыргызстана. До последнего эсдеки держали в тайне имя будущего кандидата от СДПК. И лишь по итогам политсовета партии стало ясно: от социал-демократов за президентское кресло будет бороться нынешний глава правительства КР Сооронбай Жээнбеков. Хотя рассматривались и иные кандидатуры, не менее опытные, харизматичные и перспективные.

"Должность премьера мне даже не снилась", — так год назад отреагировал Сооронбай Жээнбеков на свое назначение главой правительства Кыргызстана. Сегодня же он стал кандидатом в президенты от партии СДПК. Такой поворот событий Жээнбеков явно не предвидел. Честно говоря, не только он. В обществе его кандидатура была встречена неоднозначно. Еще год назад никто не мог предположить, что глава Государственной кадровой службы КР совершит такой скачок в карьере.

"Каждая партия выдвигает своего кандидата на президентские выборы, — сказал журналистам Алмазбек Каримов, общественный деятель. — Так как СДПК является партией власти, она сделала выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова. По моим наблюдениям, на роль президента рассматривались действующий спикер Чыныбай Турсунбеков, Иса Омуркулов и Жээнбековы. Почему-то политсовет остановил свой выбор именно на Сооронбае Шариповиче".

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в Кара-Кулджинском районе Ошской области. Сначала освоил профессию зооинженера, в 1983 году окончил Сельскохозяйственный институт, в 2003 году — экономический факультет Кыргызского аграрного университета. Можно смело сказать, что нынешний кандидат – чистой воды хозяйственник.

"Абсолютно убежден, лучший вариант президента — это сочетающий все качества и хозяйственника, и политика. Любое отклонение от баланса, пусть и в благую сторону вроде "нам нужно исправить экономическую ситуацию, с политикой разберемся позже" — вздор и пускание пыли в глаза. Чистый хозяйственник у власти — это дорога в никуда. Достаточно посмотреть на Белоруссию. Да, там спокойно, да там люди живут в относительном достатке, но все это временно и перемены, ожидающие страну при смене президента, едва ли будут безболезненными", – считает эксперт, доктор права из Великобритании Виктор Абрамкин.

После апрельских событий 2010 года Сооронбай Жээнбеков почти пять лет управлял Ошской областью. Это, пожалуй, самый долгий срок на должности управленца и политика для Жээнбекова. Но что он сделал за это время?

"Во время губернаторства он не привел Ош к процветанию, не поднимал серьезных вопросов, — говорит общественный деятель Омурбек Эгембердиев. — Трудно сказать, что не сумевший решать вопросы Оша, не оправдавший доверия народа Сооронбай Жээнбеков сможет потащить на себе ношу всей республики. Мне бы хотелось, чтоб пришли любящие свой народ и землю активисты, ставящие на первое место благословение и доверие народа. Оказалось, к сожалению, что многое решают знакомства, деньги, подножки, народ. В этот раз мы должны остерегаться разрушения фундамента государства ради ничтожной копейки".

В кулуарах власти говорят о том, что ближе к выборам будет выдвинут второй кандидат от СДПК – в качестве противовеса. Жээнбеков, как уроженец юга, и второй кандидат, который, по логике вещей, должен представлять северный регион. Самый подходящий в этом отношении – спикер Чыныбай Турсунбеков. Действуя по такому сценарию, правящая партия добьется баланса, объединив север и юг. И оставит ни с чем кандидатов от других партий. Однако в таком случае возможен и второй тур выборов.

"Вертикаль власти хорошо продумана, — говорит Алмазбек Каримов, общественный деятель. — Поэтому могут выдвинуть альтернативного по отношению к Сооронбаю Жээнбекову кандидата. Потому что ради достижения цели власть может сделать так, чтобы народ выплескивал свое недовольство в сторону Сооронбая Жээнбекова, а второго кандидата представить как чистейшего и трудолюбивого человека. СДПК постарается любыми способами сохранить власть".

"Выдвижение Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты воодушевило только часть политсовета СДПК, — говорит политолог Кабай Карабеков, предрекая выдвижение второго кандидата. — Действующий премьер значительно уступает по популярности другому социал-демократу, спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову. Вполне возможно, рядовые социал-демократы поднимут вопрос о втором кандидате на предстоящем в июне съезде партии".

В политике спикер парламента Турсунбеков — с 2010 года, при этом ему чудесным образом удавалось избегать конфликтов, скандалов и политических интриг. Кроме того, он ближайший соратник Алмазбека Атамбаева – в политику он как раз пришел по настоятельной просьбе нынешнего главы государства. Это, безусловно, большой плюс для его репутации. И, в отличие от Жээнбекова, Турсунбеков – политик: он сочетает в себе как раз тот необходимый для успешного президентства баланс. Президент – это фигура, которая может консолидировать все государственные силы для плодотворной работы. Нынешний спикер, все последние годы возглавлявший фракцию СДПК, именно этим и отличается. Годы работы в парламенте показали его способности – именно он способствовал сохранению партийного строя, порядка и дисциплины в партии. Действительно, СДПК – единственная партия, которой удалось избежать дрязг, делений на группы. Поэтому Турсунбеков и стал спикером – глава депутатов имеет большой вес и авторитет. Что и нужно кандидату в президенты.

До выборов осталось не так много времени, так что в ближайшие месяцы общественность узнает, в чем же заключается план правящей партии.