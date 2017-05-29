На акцию "Таза Иссык-Куль" вышли более 1,5 тыс человек, в том числе и иностранцы

29 мая 2017, 16:24 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Более 1 тыс 500 неравнодушных кыргызстанцов собрали на берегу Иссык-Куля 3 тыс 800 мешков мусора в рамках акции "Таза Иссык-Куль". Об этом агентству "Кабар" рассказал со-основатель общественного фонда "Эко Деми", директор ОФ "Жашыл Билик" Дмитрий Андреев.

По его словам, в акции участвовали 1 тысячи 500 человек, из них около 650 волонтеров приехали со всех регионов Кыргызстана.

Д.Андреев рассказал, что мусор был, не просто собран, а еще и отсортирован на пластик, металл, стекло и органический мусор. Помогать убирать мусор вышли и местные чиновники - Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев. "Без поддержки местных властей мы не смогли бы добиться такого успеха", - отметил он.

В свою очередь организатор акции Айжан Чыныбаева отметила, что очень многие партнеры были заинтересованы в акции.

"Еще вплоть до последнего дня акции подключились партнеры, о которых мы еще не знали заранее. Также наши соотечественники в США отправили деньги на Элсом, для того чтобы поддержать нас", - сообщила она.

Также она отметила, что данная акция отличилась, тем, что в ней приняли участие граждане других стран. "Радует, что только не только кыргызстанцы помогли очистить берег и граждане Турции и Казахстана", - рассказала она.

А.Чыныбаева также добавила, что следующая акция состоится в конце июня с общественным фондом "Таза Иссык-Куль", чтобы и дайверы почистили внутри озера.

Инициатором мероприятия выступила учредитель ОФ "Экодеми" Айжан Чыныбаева, основатель движения "Таза Иссык-Куль". Таза "Иссык-Куль" - это долгосрочный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения озера.

Напомним, что в рамках этого же проекта ранее они уже провели 2 акции по уборке от мусора берега озера. Тогда они вывезли 15 тонн отходов.