Госслужба миграции на 1 мая установила квоту на привлечение иностранных специалистов в 7,2 тыс. человек

29 мая 2017, 16:01 Комментарии

По итогам 7 разрешительных комиссий установленная квота на привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызстане на 1 мая составляет 7199 иностранных специалистов или 49,7% утвержденной правительством квоты на 2017 год в размере 14 тыс. 490 человек.

Как сообщила пресс-служба Госслужбы миграции, за 4 месяца 2017 года было проведено 7 заседаний межведомственной разрешительной комиссии по рассмотрению ходатайств на привлечение иностранной рабочей силы на территории Кыргызстана. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество квот выросло в 1,5 раза - с 4921 до 7199.

Комиссия рассмотрела 968 ходатайств от юридических и физических лиц на привлечение иностранной рабочей силы на территории КР и 861 удовлетворила. 83 ходатайства было отклонено из-за необходимого дополнительного экспертного выезда на место деятельности, из-за нецелесообразности было отказано 24 юридическим лицам.

В разрезе регионов Кыргызстана трудовая квота установлена следующим образом:

- город Бишкек - 51,5%;

- Жалал-Абадская область - 23%;

- Чуйская область - 16,3%;

- город Ош - 2,6%;

- Баткенская область - 2,4%;

- Ошская и Нарынская области - 1,6%;

- Таласская и Иссык-Кульская области - менее 1%.

Больше всего иностранная сила привлекается в сектор промышленности и строительства - 56,3%; энергетики, геологоразведки, горнорудной промышленности - 20,5%; торговли, общепита, прочих услуг - 16,3%.

Меньше всего иностранные специалисты привлекаются в отрасль кредитования и банковский сектор - менее 0,1%.