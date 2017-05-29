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Госслужба миграции на 1 мая установила квоту на привлечение иностранных специалистов в 7,2 тыс. человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428742-ru.html

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29 мая 2017, 16:01       Комментарии

По итогам 7 разрешительных комиссий установленная квота на привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызстане на 1 мая составляет 7199 иностранных специалистов или 49,7% утвержденной правительством квоты на 2017 год в размере 14 тыс. 490 человек.
Как сообщила пресс-служба Госслужбы миграции, за 4 месяца 2017 года было проведено 7 заседаний межведомственной разрешительной комиссии по рассмотрению ходатайств на привлечение иностранной рабочей силы на территории Кыргызстана. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество квот выросло в 1,5 раза - с 4921 до 7199.
Комиссия рассмотрела 968 ходатайств от юридических и физических лиц на привлечение иностранной рабочей силы на территории КР и 861 удовлетворила. 83 ходатайства было отклонено из-за необходимого дополнительного экспертного выезда на место деятельности, из-за нецелесообразности было отказано 24 юридическим лицам.
В разрезе регионов Кыргызстана трудовая квота установлена следующим образом:
- город Бишкек - 51,5%;
- Жалал-Абадская область - 23%;
- Чуйская область - 16,3%;
- город Ош - 2,6%;
- Баткенская область - 2,4%;
- Ошская и Нарынская области - 1,6%;
- Таласская и Иссык-Кульская области - менее 1%.
Больше всего иностранная сила привлекается в сектор промышленности и строительства - 56,3%; энергетики, геологоразведки, горнорудной промышленности - 20,5%; торговли, общепита, прочих услуг - 16,3%.
Меньше всего иностранные специалисты привлекаются в отрасль кредитования и банковский сектор - менее 0,1%.

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