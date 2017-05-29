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В Кыргызстане функционируют 123 интернатных учреждения для детей-сирот, в которых воспитываются 8,8 тыс. детей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428741-ru.html

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29 мая 2017, 16:09       Комментарии

В Кыргызстане функционируют 123 интернатных учреждения для детей-сирот. Об этом стало известно 29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению.
По словам вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой, в настоящее время в интернатах воспитываются 8,8 тыс. детей, у большинства из них есть родители.
По данным представителя Министерства труда и социального развития, в настоящее время функционируют 63 государственных интерната и 60 частных, созданных некоммерческими организациями.
Также существуют 12 детских религиозных учреждения.
По словам министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, в ведении министерства 5 детских домов и 4 школы-интерната, в которых воспитываются 1082 ребенка, 143 оканчивают в этом году учебу.

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