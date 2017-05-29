В Кыргызстане функционируют 123 интернатных учреждения для детей-сирот, в которых воспитываются 8,8 тыс. детей

29 мая 2017, 16:09 Комментарии

В Кыргызстане функционируют 123 интернатных учреждения для детей-сирот. Об этом стало известно 29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению.

По словам вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой, в настоящее время в интернатах воспитываются 8,8 тыс. детей, у большинства из них есть родители.

По данным представителя Министерства труда и социального развития, в настоящее время функционируют 63 государственных интерната и 60 частных, созданных некоммерческими организациями.

Также существуют 12 детских религиозных учреждения.

По словам министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, в ведении министерства 5 детских домов и 4 школы-интерната, в которых воспитываются 1082 ребенка, 143 оканчивают в этом году учебу.