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В Кыргызстан под видом лекарств из Китая привезли наркотики

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428740-ru.html

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29 мая 2017, 15:47       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Государственная таможенная служба КР выявила факт ввоза крупной партии психоактивных наркотических препаратов под видом разрешенных лекарств, сообщила пресс-служба ГТС.
В Кыргызстан пытались ввезти 1 200 таблеток псевдоэфедрина и морфина. Грузовая машина с препаратами прибыла из Китая. Запрещенные средства были доставлены под видом и в упаковках разрешенных лекарств.
На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.

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