В Кыргызстан под видом лекарств из Китая привезли наркотики

29 мая 2017, 15:47 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Государственная таможенная служба КР выявила факт ввоза крупной партии психоактивных наркотических препаратов под видом разрешенных лекарств, сообщила пресс-служба ГТС.

В Кыргызстан пытались ввезти 1 200 таблеток псевдоэфедрина и морфина. Грузовая машина с препаратами прибыла из Китая. Запрещенные средства были доставлены под видом и в упаковках разрешенных лекарств.

На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.