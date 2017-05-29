Насколько раздуты цены на квартиры в Бишкеке

29 мая 2017, 15:48 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Глава Ассоциации риелторов КР Сергей Пьянков рассказал Sputnik Кыргызстан, насколько адекватны цены на квартиры в столице.

Он напомнил, что в конце 1990-х - начале 2000-х жилье в Бишкеке стоило в десятки раз дешевле. Тогда рынок недвижимости только развивался, и люди учились "управлять" им.

"У нас не было элементарного представления о том, как сдавать недвижимость. Не совсем понимали реальную стоимость жилья, поэтому она была ниже. Например, в 2000 году квартира в микрорайоне "Аламедин-1" стоила от 1 800 до 2 000 долларов, а подержанный автомобиль - 3 500, хотя это несоизмеримые вещи", - пояснил Пьянков.

Он добавил, что сейчас кыргызстанцы понимают реальную стоимость квадратного метра и научились на этом зарабатывать, сдавая жилье в аренду. Потому можно рассчитывать не на резкое снижение цен, а скорее на их корректировку.

В графике представлены цены на жилье в Бишкеке, Оше и некоторых зарубежных городах. Приведена средняя стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке и цена квадратного метра первичного жилья.