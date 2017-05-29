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Дело Аиды Саляновой передали из Первомайского в Ленинский райсуд

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428738-ru.html

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29 мая 2017, 16:06       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Дело депутата от фракции "Ата Мекен" Аиды Саляновой решили передать Ленинскому районному суду Бишкека, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан адвокат парламентария Улан Джумаков.
26 декабря прошлого года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением (статья 304 Уголовного кодекса КР) в бытность исполняющей обязанности министра юстиции. Тогда Аида Салянова возобновила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося в розыске за совершенные преступления. По делу была создана депутатская комиссия, правоохранительные органы предъявили подозреваемой обвинение и запретили покидать страну.
Заседание Первомайского районного суда по этому делу прошло сегодня, в понедельник. Адвокаты депутата ходатайствовали на процессе о передаче дела в Ленинский райсуд.
"Министерство юстиции находится на территории Ленинского района, и мы ходатайствовали о передаче дела в тот суд", - пояснил Джумаков.
Судья Мирлан Термечиков удовлетворил ходатайство и закрыл производство дела в Первомайском райсуде.

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