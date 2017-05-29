Горнорудники села Ак-Тюз четвертый месяц не получают зарплату, они выйдут на митинг

29 мая 2017, 15:42 Комментарии

Работники ЗАО "ТК Гео Резерв" вот уже четыре месяца не получают заработную плату, сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, с требованием погасить задолженность по зарплате за период с января по апрель 2017 года, обеспечить спецодеждой и заключить трудовые договора на неопределенный срок выступили работники данного предприятия на стихийном митинге, который состоялся в селе Ак-Тюз Кеминского района 23 мая.

"Однако генеральный директор ЗАО Черемисин В.В. ответил работникам невозможностью исполнения требований, ссылаясь на отсутствие финансовых средств. Ранее представители трудового коллектива, юристы Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана неоднократно проводили переговоры с руководством предприятия, однако они не привели к положительным результатам", говорится в сообщении.

Как отметил председатель профкома предприятия Догдурбек Майчиев, на митинге работники приняли решение выехать в понедельник 29 мая в Бишкек в офис компании и потребовать погашения задолженности.

"Однако 26 мая в здании районной администрации состоялось рабочее заседание с участием главы района, представителей МВД, ГКНБ, других госорганов, представителей трудового коллектива. На мероприятии сотрудникам обещали разобраться в вопросе в срок до 2 июня, мы убедили людей подождать еще. Но если до пятницы задолженность не погасят, то более 100 человек выедут в Бишкек 5 июня и начнут бессрочный митинг у здания офиса компании", – заключил Майчиев.

Правовая инспекция ЦК ГМПК выдала руководству предприятия предписание с требованием устранения нарушений трудового законодательства Кыргызстана. В случае неисполнения требований будет поднят вопрос о привлечении руководителей к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Для справки. ЗАО "ТК Резерв" занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды с месторождения "Куранды-Жайлоо" на горно-обогатительной фабрике, расположенной в селе Ак-Тюз. Учредителем данной Компании является ОсОО "БОРАТЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД/BORATERO TRADING LIMITED" — иностранная компания, зарегистрированная на Кипре.