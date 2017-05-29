По Кыргызстану временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 30 мая

29 мая 2017, 15:17 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +19...+24

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +18...+23

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +22...+27

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +15...+20

днем: +23...+28

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +19...+24

В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +21...+23.