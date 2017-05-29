По Кыргызстану временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 30 мая

29 мая 2017, 15:17 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +19...+24
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +22...+27
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +19...+24
В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +21...+23.