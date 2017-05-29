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Госкомрелигий не владеет точной информацией о том, сколько граждан обучается в религиозных учреждениях за границей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428735-ru.html

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29 мая 2017, 15:21       Комментарии

Государственная комиссия по делам религий не владеет точной информацией о том, сколько граждан обучается в религиозных учреждениях за границей. Об этом стало известно 29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению. Депутат Дуйшон Торокулов ("Бир Бол") сообщил, что есть информация об обучении 50-60 граждан Кыргызстана в Иране. Он спросил, так ли это.
Представитель Госкомрелигий Жаныбек Керималиев ответил утвердительно, но не смог назвать конкретную цифру.
"Точной информации нет. Поэтому в законопроекте мы предлагаем прописать, что граждане, желающие получить религиозное образование за рубежом, обязаны предоставить информацию и справку о приглашении из учреждения для дальнейшей проверки", - отметил в свою очередь заместитель председателя ведомства Закир Чотаев.

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