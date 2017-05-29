Госкомрелигий не владеет точной информацией о том, сколько граждан обучается в религиозных учреждениях за границей

29 мая 2017, 15:21 Комментарии

Государственная комиссия по делам религий не владеет точной информацией о том, сколько граждан обучается в религиозных учреждениях за границей. Об этом стало известно 29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению. Депутат Дуйшон Торокулов ("Бир Бол") сообщил, что есть информация об обучении 50-60 граждан Кыргызстана в Иране. Он спросил, так ли это.

Представитель Госкомрелигий Жаныбек Керималиев ответил утвердительно, но не смог назвать конкретную цифру.

"Точной информации нет. Поэтому в законопроекте мы предлагаем прописать, что граждане, желающие получить религиозное образование за рубежом, обязаны предоставить информацию и справку о приглашении из учреждения для дальнейшей проверки", - отметил в свою очередь заместитель председателя ведомства Закир Чотаев.