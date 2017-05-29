Комитет ЖК одобрил законопроект о запрете проведения даавата

29 мая 2017, 15:32 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению 29 мая в первом чтении одобрил законопроект о запрете проведения даавата.

В ходе обсуждения проекта его инициаторы - представители Государственной комиссии по делам религий отметили, что слово "даават" не употребляется в документе.

"Никто не запрещает ходить по домам и приглашать в мечеть, но нельзя при этом проповедовать. Граждане должны приходить в мечеть и получать необходимую информацию", - отметил зампредседателя ведомства Закир Чотаев.

Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметил, как ни назови этот процесс, он является дааватом.

Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") предложил передвинуть принятие решения по законопроекту на неделю и доработать его.

В свою очередь Рыскелди Момбеков (СДПК) заявил, что за неделю ничего не изменится. "Предлагаю принять концепцию и затем вносить поправки", - сказал парламентарий.

С его мнением согласилась большая часть комитета.