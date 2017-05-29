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Комитет ЖК одобрил законопроект о запрете проведения даавата

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428734-ru.html

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29 мая 2017, 15:32       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению 29 мая в первом чтении одобрил законопроект о запрете проведения даавата.
В ходе обсуждения проекта его инициаторы - представители Государственной комиссии по делам религий отметили, что слово "даават" не употребляется в документе.
"Никто не запрещает ходить по домам и приглашать в мечеть, но нельзя при этом проповедовать. Граждане должны приходить в мечеть и получать необходимую информацию", - отметил зампредседателя ведомства Закир Чотаев.
Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметил, как ни назови этот процесс, он является дааватом.
Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") предложил передвинуть принятие решения по законопроекту на неделю и доработать его.
В свою очередь Рыскелди Момбеков (СДПК) заявил, что за неделю ничего не изменится. "Предлагаю принять концепцию и затем вносить поправки", - сказал парламентарий.
С его мнением согласилась большая часть комитета.

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