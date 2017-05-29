Международный наблюдатель из Индии: На местных выборах в Кыргызстане мы не почувствовали такой процесс, как подкуп голосов

29 мая 2017, 15:26 Комментарии

Единой проблемой всех развивающихся страна в плане избирательной системы является подкуп голосов. Об этом 29 мая на пресс-конференции в Бишкеке сказал международный наблюдатель из Индии Сингх Виджай Кумар.

Сингх Виджай Кумар был наблюдателем на выборах в местные кенеши в селе Ак-Бекет Кеминского района.

"Единственной проблемой на нашем участке была техническая проблема в части биометрической регистрации граждан. Но она была решена оперативно, в течение 15 минут", - сказал он.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у наблюдателя, какие общие проблемы в избирательной системе разных стран он может обозначить и встретил ли он их в Кыргызстане.

"В каждой стране есть разные проблемы, но в развивающихся странах большая проблема - подкуп голосов, ситуация, когда политические партии или кандидаты пытаются повлиять на избирателей. В Кыргызстане мы этого не смогли прочувствовать", - сказал Сингх Виджай Кумар.

Выборы депутатов местных кенешей в 8 городах Кыргызстана прошли 28 мая.