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А.Атамбаев подписал изменения в закон о библиотечном делеА.Атамбаев подписал изменения в закон о библиотечном деле

Подписан закон о ратификации соглашений по проекту реабилитации системы водоснабжения и канализации в Кара-Суу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428731-ru.html

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29 мая 2017, 15:45       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу", подписанного 13 июня 2016 года в городе Бишкек и соглашения о гранте между КР, мэрией города Кара-Суу, муниципальным предприятием "Кара-Суу Таза-Суу" и ЕБРР, в рамках инвестиционного гранта Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии, подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".
Как сообщила пресс-служба президента, закон принят Жогорку Кенешем 13 апреля 2017 года.
Целью соглашений является оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу путем:
(а) финансирования капитальных инвестиций;
(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;
(в) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.
Вышеуказанные соглашения предусматривают решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем водоснабжения и канализации и положительно повлияют на развитие водного сектора в городе Кара-Суу.
Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу" предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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