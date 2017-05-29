Уход ребенка из дома является крайней точкой семейного кризиса — психолог

29 мая 2017, 15:36 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Уход ребенка из дома является крайней точкой семейного кризиса, заявила сегодня в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан коррекционный психолог Эльмира Исаева.

Видеомост "Почему дети сбегают из дома и как это предотвратить" связал площадки в Бишкеке, Кишиневе, Минске и Астане.

Согласно данным Инспекции по делам несовершеннолетних МВД, ежегодно в стране теряется около 800 подростков - большинство сбегает из дома из-за семейных проблем.

Психолог отметила: когда ребенок уходит из дома, родители часто не могут объяснить его поступок, но причины нередко кроются в их же поведении. Несовершеннолетние кыргызстанцы не привыкли обращаться за помощью в кризисные центры или звонить по "телефонам доверия". Своими переживаниями они чаще делятся с друзьями - те охотно выступают в роли слушателей, однако редко могут дать разумный совет.

"Ребенок пытается донести свои проблемы до мамы и папы, а у них не всегда находится время для беседы, поэтому он ищет слушателей среди тех, кто способен отреагировать на его переживания. Уход ребенка из дома - это призыв к родителям обратить на него внимание", - сказала психолог.

Она подчеркнула, что родителям необходимо ежедневно общаться с детьми, чтобы доподлинно знать, о чем они думают и переживают.