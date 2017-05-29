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Уход ребенка из дома является крайней точкой семейного кризиса — психолог

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428730-ru.html

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В Бишкеке автомобили ездили по тротуару. "Хонда" сбила коляску с ребенком

29 мая 2017, 15:36       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Уход ребенка из дома является крайней точкой семейного кризиса, заявила сегодня в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан коррекционный психолог Эльмира Исаева.
Видеомост "Почему дети сбегают из дома и как это предотвратить" связал площадки в Бишкеке, Кишиневе, Минске и Астане.
Согласно данным Инспекции по делам несовершеннолетних МВД, ежегодно в стране теряется около 800 подростков - большинство сбегает из дома из-за семейных проблем.
Психолог отметила: когда ребенок уходит из дома, родители часто не могут объяснить его поступок, но причины нередко кроются в их же поведении. Несовершеннолетние кыргызстанцы не привыкли обращаться за помощью в кризисные центры или звонить по "телефонам доверия". Своими переживаниями они чаще делятся с друзьями - те охотно выступают в роли слушателей, однако редко могут дать разумный совет.
"Ребенок пытается донести свои проблемы до мамы и папы, а у них не всегда находится время для беседы, поэтому он ищет слушателей среди тех, кто способен отреагировать на его переживания. Уход ребенка из дома - это призыв к родителям обратить на него внимание", - сказала психолог.
Она подчеркнула, что родителям необходимо ежедневно общаться с детьми, чтобы доподлинно знать, о чем они думают и переживают.

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