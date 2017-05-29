Уголовное дело Саляновой направлено в Ленинский суд

29 мая 2017, 15:07 Комментарии

Сегодня, 29 мая, в Первомайском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Напомним, Салянову обвиняют в незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, который является фигурантом нескольких уголовных дел по фактам рейдерского захвата бизнеса в Кыргызстане в период правления президента Курманбека Бакиева.

В тот момент, когда Салянова возобновила лицензию Елисееву, она пребывала в должности министра юстиции, а приближенный Бакиевых находился за пределами Кыргызстана и подозревался в совершении серьезных экономических преступлений.

В ходе судебного процесса адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова заявила ходатайство о том, чтобы уголовное дело рассматривалось в Ленинском районном суде, так как совершение преступления якобы было совершено на территории этого района.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков удовлетворил ходатайство адвоката подсудимой.

Судья пояснил, что подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение уголовного дела в том суде и тем судьей, в подсудности которого оно находится.