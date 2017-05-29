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Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360643_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428728-ru.html

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29 мая 2017, 15:20       Комментарии

Создатели проекта World Life Experience ищут 12 человек, которые должны будут путешествовать по всему миру за зарплату в 2,5 тысячи евро в месяц для каждого. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на сайте организации.
Представители World Life Experience хотят собрать команду из шести мужчин и шести женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В течение года эта группа объездит 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира. Путешественники, в частности, побывают в Португалии, Испании, Австрии, Великобритании, Китае, Индии, Австралии и на Мадагаскаре.
Туристы должны будут писать заметки о своих приключениях, а также выкладывать фото и видео на сайте World Life Experience и в социальных сетях. Кроме того, они обязаны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и участвовать в благотворительных проектах, например, помогать бездомным.
World Life Experience обещает покрыть все расходы своих сотрудников - перелет, проживание, страховку, развлечения. Кроме того, туристам предоставят время на отдых: четыре перерыва в год по две недели каждый.
Заявки принимаются до 30 июня. Путешествия стартуют в середине сентября. Сотрудники World Life Experience должны будут ездить по миру все вместе.

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