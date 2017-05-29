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Новости Кыргызстана

По Кыргызстану временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 30 маяПо Кыргызстану временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 30 маяУголовное дело Саляновой направлено в Ленинский судУголовное дело Саляновой направлено в Ленинский суд

Уголовное дело в отношении А. Саляновой Первомайский райсуд передал в Ленинский

Источник:
http://kabar.kg/news/ugolovnoe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428727-ru.html

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29 мая 2017, 15:09       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Уголовное дело в отношении депутата, экс-генпрокурора и бывшего министра юстиции Аиды Саляновой Первомайский районный суд Бишкека суд передал в Ленинский райсуд.
Напомним, что уголовное дело в отношении Аиды Саляновой возбуждено 26 декабря 2016 года. Ее обвиняют в том, что она, будучи главой Минюста, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после революции 2010 год.
Сегодня в ходе первого заседания адвокат А.Саляновой Чынара Жакыпбекова обратилась ходатайством о том, чтобы уголовное дело в отношении ее подзащитной рассматривал Ленинский районный суд Бишкека, а не в Первомайском.
По ее словам, дело, согласно закону должно рассматриваться там, где якобы, было совершено преступление, то есть здание Минюста.
В свою очередь, обвинение в лице прокурора Нурлана Тагаева выразило возражение по данному вопросу, сообщив, что уголовное дело рассматривалось ГКНБ и что оно окончено в Первомайском суде.
Однако суд удовлетворил ходатайство адвоката.

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