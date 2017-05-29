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На юге Кыргызстана началась явная салафизация. Шейхи привозят квоты для бесплатного обучения в Мединском университете, - К.МаликовНа юге Кыргызстана началась явная салафизация. Шейхи привозят квоты для бесплатного обучения в Мединском университете, - К.МаликовДедушка показал что может на поле, люди в шокеДедушка показал что может на поле, люди в шоке

Запрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.Маликов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428726-ru.html

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29 мая 2017, 14:55       Комментарии

Запрет даавата приведет к опасности, когда молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, считает теолог Кадыр Маликов. Как сказал он 29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, на сегодняшний день ситуация в регионе и мире складывается таким образом, что есть определенные факторы, которые заставляют задуматься.
"Сегодня в Кыргызстане ситуация сдерживается традиционными видами ислама, в частности - дааватом. Запрет даавата приведет к опасности, как в Казахстане или Таджикистане, когда молодежь будет уходить в более радикальные течения подпольного толка. Сейчас дааватчы не дают этого сделать. Первая проблема не в неопротестанских сектах. Необходимо не допустить агрессивного празилитизма, направленного на обращение кыргызов в новые протестантские секты. Сейчас более опасная угроза, и мы ее прозевали - салафизация Кыргызстана. Она идет разными путями из Казахстана подпольным путем и через определенные центры", - отметил эксперт.
В свою очередь муфтий Максат Токтомушев сообщил, что Духовное управление мусульман в целом согласно с законопроектом, предполагающим введение запрета на совершение даавата.
"Мы согласны. Сейчас христиане становятся мусульманами, мусульмане - христианами и сектантами. Это может привести к тяжелым последствиям. Необходимо, чтобы каждый оставался в своей вере. В настоящее время есть семьи, в которых исповедуется несколько вер", - добавил муфтий.

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