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Новости Кыргызстана

Уголовное дело Саляновой направлено в Ленинский судУголовное дело Саляновой направлено в Ленинский судЗапрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.МаликовЗапрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.Маликов

На юге Кыргызстана началась явная салафизация. Шейхи привозят квоты для бесплатного обучения в Мединском университете, - К.Маликов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428725-ru.html

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29 мая 2017, 15:01       Комментарии

На юге Кыргызстана началась явная салафизация. Об этом сказал теолог Кадыр Маликов29 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, где рассматривается законопроект о запрете даавата. Он напомнил, что 2 года назад был принят закон о безвизовом въезде для граждан стран Персидского залива с целью привлечения инвесторов.
"Они не принесли миллиардных инвестиций, но факт, что из Кувейта, Катара приезжают в частном порядке туристы, в числе которых шейхи. Они везут наличные деньги и квоты для обучения студентов в Мединском университете. На юге республики началась явная салафизация. Наша молодежь уезжает в университет по бесплатным квотам. Более 100 квот один человек привозит", - отметил теолог.

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