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Кыргызстанцы массово меняют аватарки в Facebook, требуя "безопасного города"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428724-ru.html

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Таможенники задержали крупную партию наркотиков, ввозимых в Кыргызстан под видом легальных лекарств

29 мая 2017, 14:48       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В Facebook запущен фрейм под лозунгом "Я требую безопасного города!" - кыргызстанцы массово меняют профильные фото в своих аккаунтах.
Менее чем за сутки аватарки сменили свыше 1 600 человек в знак протеста против участившихся ДТП.
Как сообщили активисты инициативной группы "Граждане, требующие безопасного города", среди известных лиц, поменявших фото, значатся певец Кайрат Примбердиев, бизнесмен Эмиль Уметалиев, кинорежиссер Нурбек Эген, юрист Жоомарт Жолдошев, общественные деятели и журналисты.
Группа сформировалась месяц назад, после того как в Бишкеке сбили двух школьников.
Под петицией подписались уже 2 500 кыргызстанцев, а власти в ответ на требования граждан решили созвать совещание. После этого активисты вместе с экспертами разработали комплекс мер по обеспечению дорожной безопасности. По словам представителей Совета безопасности, большинство предложений будут включены в государственный комплекс мер.

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