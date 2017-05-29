В центре Бишкека стоит военная техника

29 мая 2017, 14:51 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. На центральной площади Бишкека стоит военная техника. Недалеко от памятника Манасу Великодушному разместили пушки-гаубицы, зенитно-ракетный комплекс, "Катюши", технику для перевозки людей и бронетранспортеры.

В Генеральном штабе ВС КР ранее сообщили, что в 18.30 понедельника на площади Ала-Тоо пройдут театрализованное представление и концерт звезд кыргызской эстрады. Там же развернется экспозиция образцов военной техники. Все мероприятия посвящены Дню Вооруженных сил КР.

Провозгласив свою независимость в 1991 году, Кыргызстан как суверенное государство и полноправный член мирового сообщества приступил к созданию национальной армии. Первым шагом в этом направлении был указ президента от 13 января 1992 года о формировании Государственного комитета по делам обороны, который возглавил генерал-майор Джаныбек Уметалиев.