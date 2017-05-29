Кыргызстанец Урмат Мырсаканов выступил в Кремле в финале шоу "Ты супер" (видео)

29 мая 2017, 14:36 Комментарии

Юный кыргызстанец Урмат Мырсаканов выступил в качестве специального гостя в Государственном Кремлевском дворце в финале шоу "Ты супер".

12-летний участник ТВ-проекта "Ты супер" из Кыргызстана выбыл из борьбы в одной четвертой финала, однако талантливого исполнителя пригласили выступить на гала-концерте, исполнив совместно с победителями шоу "Хочу к Меладзе" — группой "MBAND" — хит "Просто посмотри на меня".

Символично, что Урмату Мырсаканову выпала честь петь именно с этим бойз-бэндом. Поскольку один из участников коллектива – Анатолий Цой – родом из Кыргызстана. В свое время Анатолий активно покорял отечественную сцену в составе группы "МКД", однако с распадом группы перебрался в Алма-Ату, где карьера певца пошла в гору.

"Я очень рад, все получилось супер. Сначала я немного переживал, все-таки впервые выступаю на такой большой сцене, но ребята поддержали меня. Я никогда не мечтал о выступлении в Кремле, и сейчас у меня такое чувство, будто я достиг своей мечты», — поделился своими эмоциями после выступления Урмат.

Съемки финала шоу "Ты супер" проходили в минувшую пятницу, 26 мая. В эфир запись вышла 27 числа.

Справка:

Международный детский вокальный конкурс "Ты супер" — это невероятное шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получили шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.

Участники конкурса "Ты супер" — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет.

В состав жюри конкурса вошли певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.