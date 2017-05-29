Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Запрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.МаликовЗапрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.МаликовВ центре Бишкека стоит военная техникаВ центре Бишкека стоит военная техника

Дедушка показал что может на поле, люди в шоке

Источник:
http://kabar.kg/news/dedushka-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428721-ru.html

Похожие новости

Шестилетний Нурмухаммед из КР показал трюки Брюса Ли на Первом канале

На Первом канале показали выступление юного "Брюса Ли" из КР

Зарубежные волонтеры показали современные методы реабилитации детей с ДЦП

Шоу Галкина: стала известна дата показа выступления "Брюса Ли" из КР

Ким путается в показаниях, а может, просто включил "дурачка"

29 мая 2017, 14:54       Комментарии

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум