Дедушка показал что может на поле, люди в шоке

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Источник:http://kabar.kg/news/dedushka-...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-428721-ru.html
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29 мая 2017, 14:54 Комментарии
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