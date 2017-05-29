На аллее пограничной славы прошло мероприятие, посвященное 18-летию со дня образования ГПС

29 мая 2017, 14:30 Комментарии

Мероприятие, посвященное Дню пограничника и 18-летию со дня образования Государственной пограничной службы Кыргызстана, прошло 28 мая на Аллее пограничной славы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

Отдавая дань памяти стражам границы, погибшим во время исполнения воинского долга, вице-премьер-министр Жениш Разаков, руководство Генерального штаба Вооруженных сил и пограничного ведомства, ветераны-пограничники возложили венки к памятнику воину-пограничнику, установленному на аллее.

Ж.Разаков отметил ратный труд пограничников, которые денно и нощно несут службу в сложных условиях высокогорья на отдаленных заставах, защищая суверенитет и территориальную целостность государства. Он зачитал поздравление премьер-министра, в котором глава правительства подчеркнул, что "сегодня пограничное ведомство республики проводит широкий комплекс мероприятий, который позволит повысить эффективность и качество охраны государственной границы; выработать механизм оперативного и адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы пограничной безопасности".

В свою очередь начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшембиев выразил уверенность, что военнослужащие Государственной пограничной службы будут и впредь проявлять высокое служебное мастерство, на деле доказывая преданность Отечеству, верность военной присяге и воинскому долгу.

Поздравляя с профессиональным праздником, временно исполняющий обязанности председателя ГПС, полковник Уларбек Шаршеев отметил позитивную динамику в служебно-боевой деятельности пограничных войск: "В последние два года зафиксировано снижение количества пограничных инцидентов практически в два раза, что говорит о качественной работе пограничников".

По итогам служебно-боевой деятельности ГПС за пять месяцев 2017 года государственную границу Кыргызстана пересекли около 3,5 млн человек и 219 тыс. 903 транспортных средства. Пограничники выявили более 1500 граждан с неисправными документами, 114 человек были депортированы.

За пять месяцев за нарушение госграницы были задержаны 57 человек, зафиксировано 76 фактов нарушений режима госграницы. Пограничники задержали контрабанду на общую сумму более 12 млн сомов, выявили и изъяли 7 единиц оружия, боеприпасы к стрелковому и охотничьему оружию, а также два факта обнаружения наркотических веществ.