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Почти 4 тыс мешков мусора вывезли активисты с побережья Иссык-Куля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428718-ru.html

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Активисты собрали 3,8 тыс. мешков мусора с берегов Иссык-Куля

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29 мая 2017, 14:31       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. 3 800 мешков с мусором собрали участники акции "Таза Иссык-Куль", рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан организатор мероприятия Айжан Чыныбаева.
В добровольном субботнике приняли участие более полутора тысяч граждан. Активисты очистили от мусора прибрежную территорию 25 населенных пунктов Иссык-Кульской области.
"К акции присоединились и добровольцы из Казахстана. Люди просто писали мне на Facebook о своем желании приехать и помочь. Мы убирали два дня и в итоге решили, что сделаем акцию регулярной. Планируем организовать еще несколько субботников в сезон и после него",- сообщила Чыныбаева.
Также организаторы движения "Таза Иссык-Куль" объявили о новой акции - очистке дна озера, с этой целью к сотрудничеству приглашаются профессиональные дайверы из стран СНГ и ближнего зарубежья. Расходы по их пребыванию в Кыргызстане активисты готовы взять на себя.
Ближайший субботник намечен на конец июня. Волонтеры также планируют провести подобные акции на территориях зон отдыха в Бишкеке и окрестностях.

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