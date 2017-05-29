Почти 4 тыс мешков мусора вывезли активисты с побережья Иссык-Куля

29 мая 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. 3 800 мешков с мусором собрали участники акции "Таза Иссык-Куль", рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан организатор мероприятия Айжан Чыныбаева.

В добровольном субботнике приняли участие более полутора тысяч граждан. Активисты очистили от мусора прибрежную территорию 25 населенных пунктов Иссык-Кульской области.

"К акции присоединились и добровольцы из Казахстана. Люди просто писали мне на Facebook о своем желании приехать и помочь. Мы убирали два дня и в итоге решили, что сделаем акцию регулярной. Планируем организовать еще несколько субботников в сезон и после него",- сообщила Чыныбаева.

Также организаторы движения "Таза Иссык-Куль" объявили о новой акции - очистке дна озера, с этой целью к сотрудничеству приглашаются профессиональные дайверы из стран СНГ и ближнего зарубежья. Расходы по их пребыванию в Кыргызстане активисты готовы взять на себя.

Ближайший субботник намечен на конец июня. Волонтеры также планируют провести подобные акции на территориях зон отдыха в Бишкеке и окрестностях.