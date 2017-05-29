Таможенники задержали крупную партию наркотиков, ввозимых в Кыргызстан под видом легальных лекарств

29 мая 2017, 14:14 Комментарии

Государственной таможенной службой выявлен факт ввоза крупной партии психоактивных наркотических препаратов под видом легальных лекарственных средств.

По данным ведомства, изъято 1,2 тыс. таблеток псевдоэфедрина и морфина.

"Груз с наркотиками обнаружен на склада временного хранения "БТС". В автомашине обнаружены псевдоэфедрин (прекурсор, используемый при изготовлении наркотических средств) и морфин (наркотическое средство) общим количеством 1,2 тыс. таблеток. Запрещенные в обороте препараты ввезены под видом и в упаковках разрешенных лекарственных средств. На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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