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Таможенники задержали крупную партию наркотиков, ввозимых в Кыргызстан под видом легальных лекарств

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428717-ru.html

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29 мая 2017, 14:14       Комментарии

Государственной таможенной службой выявлен факт ввоза крупной партии психоактивных наркотических препаратов под видом легальных лекарственных средств.
По данным ведомства, изъято 1,2 тыс. таблеток псевдоэфедрина и морфина.
"Груз с наркотиками обнаружен на склада временного хранения "БТС". В автомашине обнаружены псевдоэфедрин (прекурсор, используемый при изготовлении наркотических средств) и морфин (наркотическое средство) общим количеством 1,2 тыс. таблеток. Запрещенные в обороте препараты ввезены под видом и в упаковках разрешенных лекарственных средств. На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
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