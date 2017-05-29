Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На аллее пограничной славы прошло мероприятие, посвященное 18-летию со дня образования ГПСНа аллее пограничной славы прошло мероприятие, посвященное 18-летию со дня образования ГПСКомитет ЖК поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения розничной цены на сигареты до 50 сомовКомитет ЖК поручил правительству рассмотреть вопрос увеличения розничной цены на сигареты до 50 сомов

Президент КР и Патриарх Всея Руси обсудили значение религиозного образования в противодействии радикализму

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428716-ru.html

Похожие новости

На аллее пограничной славы прошло мероприятие, посвященное 18-летию со дня образования ГПС

Алмазбек Атамбаев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

Кыргызстан изберет нового президента 15 октября — Атамбаев

Алмазбек Атамбаев озвучил дату президентских выборов

15 октября народ выберет нового президента - Атамбаев

29 мая 2017, 14:26       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 29 мая, встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, прибывшим в страну с визитом, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.
"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества. По-разному складываются отношения между религиями. Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества. И хотел бы вас поздравить с этим, потому что без прямого участия Президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно", – сказал Патриарх Кирилл.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум