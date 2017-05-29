Президент КР и Патриарх Всея Руси обсудили значение религиозного образования в противодействии радикализму

29 мая 2017, 14:26 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 29 мая, встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, прибывшим в страну с визитом, сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.

"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества. По-разному складываются отношения между религиями. Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества. И хотел бы вас поздравить с этим, потому что без прямого участия Президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно", – сказал Патриарх Кирилл.