Кровавая слеза задыхающегося младенца. История о том, как спасли малышку

29 мая 2017, 14:10 Комментарии

Маленькая бишкекчанка чуть не задохнулась от удушья из-за пневмонии. Инцидент произошел 28 мая примерно в 22.00. В это время восьмимесячный младенец начал задыхаться. Родители от испуга выбежали в подъезд с криком, пытаясь получить помощь от соседей, но медиков на этой лестничной клетке не оказалось, рассказала "ВБ" консультант Минздрава Елена Баялинова.

"Папа резко перевернул ее вниз головой, опасаясь, что малышка что-то проглотила и инородный предмет закрыл дыхательные пути. Не помогло. Ребенок не приходит в себя. Растерянный отец хватает его на руки и выбегает в подъезд, стучится в двери к соседям с мольбой о помощи. Те в свою очередь (в майке и в трусах) выбегают на лестничный проём и начинают причитать и суетиться, не в силах дать верный совет по оказанию срочной помощи задыхающемуся младенцу, по щеке которого медленно ползет кровавая слеза", - рассказала Баялинова.

При этом она отметила, что никому не пришла идея о том, что нужно срочно звонить 103 и вызвать карету скорой помощи. Ведь во время этой суеты уходило драгоценное время. После того как звонок все же был сделан, на место оперативно приехала педиатрическая бригада Бишкекской станции скорой медицинской помощи. Она и приняла меры по спасению малышки.

"Сейчас же у ребенка все хорошо, предварительный диагноз "пневмония". Но сейчас малышка уже улыбается, как будто ничего и не было. Самое печальное, что в экстренные моменты родители начинают бегать и суетиться, вместо того чтобы вызывать специалистов. Они обегали всех соседей, а врачи ведь не боги по спасению детей, если вы медлите. Мало только родить, нужно еще ребенка сохранить", - сказала Баялинова.