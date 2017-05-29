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Провокацией назвал опубликованную статью в "Фергане" политолог Марс Сариев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360633_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428714-ru.html

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Политолог: В этом год возможны попытки дестабилизировать Кыргызстан

29 мая 2017, 14:19       Комментарии

Статью Улугбека Бабакулова о том, что в Кыргызстане звучат призывы к расправе над узбеками, политолог Марс Сариев назвал провокацией.
"Он акцентирует внимание на отдельных комментариях анонимных пользователей. Он журналист с опытом, но акцентирует внимание на каких-то отдельных комментариях пользователей. Если бы это было повсеместно или подобные комментарии шли один за другим, но этого нет. Это похоже на провокацию", - сообщил Сариев.
По его словам, сама публикация привлекает больше внимания, чем отдельные редкие комментарии в социальных сетях, о чем не может знать журналист с опытом.
"Это очень некорректно с его стороны. Сами по себе редкие комментарии от анонимных пользователей не привлекают столько внимания, как публикация журналиста, после которой многие захотят точить топоры. Публикация привлекает гораздо больше внимания, чем отдельные редкие комментарии в социальных сетях. Это тонкая вещь. Я думаю, что он не может не знать этого", - пояснил политолог.
"Очень некорректно с его стороны будучи опытным журналистом. Сейчас нет никакой межэтнической напряженности. Спрашивается, зачем ему создавать напряженность? Абсолютно неправильная позиция", - добавил Сариев.

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