Шестилетний Нурмухаммед из КР показал трюки Брюса Ли на Первом канале

29 мая 2017, 14:22 Комментарии
Мальчик из Кыргызстана Нурмухаммед Ташмаматов с успехом выступил на шоу Максима Галкина "Лучше всех" на первом канале.
В эфире программы шестилетний Нурмухаммед Ташмаматов рассказал, что с детства увлекается восточными единоборствами и почти до совершенства довел мастерство владения нунчаками - восточным холодным оружием. Искусству каратэ научил его отец Асылбек Урмонов, владению нунчаками - сенсей Алишер Сыдыков.
Максим Галкин назвал маленького кыргызстанца самым преданным последователем Брюса Ли, Чака Норриса и Джеки Чана и маленьким бойцом за справедливость.
Нурмухаммед оправдал характеристику, показав знаменитые трюки звезд каратэ.