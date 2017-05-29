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Шестилетний Нурмухаммед из КР показал трюки Брюса Ли на Первом канале

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360604_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428713-ru.html

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Впервые на выборах в местные кенеши протестированы биометрические паспорта

29 мая 2017, 14:22       Комментарии

Мальчик из Кыргызстана Нурмухаммед Ташмаматов с успехом выступил на шоу Максима Галкина "Лучше всех" на первом канале.
В эфире программы шестилетний Нурмухаммед Ташмаматов рассказал, что с детства увлекается восточными единоборствами и почти до совершенства довел мастерство владения нунчаками - восточным холодным оружием. Искусству каратэ научил его отец Асылбек Урмонов, владению нунчаками - сенсей Алишер Сыдыков.
Максим Галкин назвал маленького кыргызстанца самым преданным последователем Брюса Ли, Чака Норриса и Джеки Чана и маленьким бойцом за справедливость.
Нурмухаммед оправдал характеристику, показав знаменитые трюки звезд каратэ.

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