29 мая 2017, 14:20 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, прибывшим в страну с визитом.

В ходе встречи Глава государства поприветствовал Патриарха Московского и Всея Руси и отметил, что рад его приезду в Кыргызстан, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в свою очередь выразил благодарность за оказываемое внимание к православной церкви.

"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества, - сказал Патриарх. - По-разному складываются отношения между религиями. Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества. И хотел бы Вас поздравить с этим, потому что без прямого участия Президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно".

В ходе встречи Президент Алмазбек Атамбаев и Патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации.