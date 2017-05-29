Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шестилетний Нурмухаммед из КР показал трюки Брюса Ли на Первом каналеШестилетний Нурмухаммед из КР показал трюки Брюса Ли на Первом каналеПровокацией назвал опубликованную статью в "Фергане" политолог Марс СариевПровокацией назвал опубликованную статью в "Фергане" политолог Марс Сариев

Алмазбек Атамбаев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428712-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев подписал изменения в закон о библиотечном деле

Президент КР и Патриарх Всея Руси обсудили значение религиозного образования в противодействии радикализму

Кыргызстан изберет нового президента 15 октября — Атамбаев

Атамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащим

Алмазбек Атамбаев озвучил дату президентских выборов

29 мая 2017, 14:20       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, прибывшим в страну с визитом.
В ходе встречи Глава государства поприветствовал Патриарха Московского и Всея Руси и отметил, что рад его приезду в Кыргызстан, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в свою очередь выразил благодарность за оказываемое внимание к православной церкви.
"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества, - сказал Патриарх. - По-разному складываются отношения между религиями. Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества. И хотел бы Вас поздравить с этим, потому что без прямого участия Президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно".
В ходе встречи Президент Алмазбек Атамбаев и Патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум