В Первомайском суде начался процесс по делу депутата, экс-генпрокурора Аиды Саляновой

29 мая 2017, 14:26 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Первомайском суде Бишкека начался процесс по делу в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции Ата-Мекен, экс-генпрокурора и экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Отметим, что уголовное дело в отношении Аиды Саляновой возбуждено 26 декабря 2016 года. Ее обвиняют в том, что она, будучи главой Минюста, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после революции 2010 год.

Председательствующим судьей является Мирлан Термечиков.