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В Первомайском суде начался процесс по делу депутата, экс-генпрокурора Аиды Саляновой

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pervoma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428711-ru.html

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29 мая 2017, 14:26       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Первомайском суде Бишкека начался процесс по делу в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции Ата-Мекен, экс-генпрокурора и экс-министра юстиции Аиды Саляновой.
Отметим, что уголовное дело в отношении Аиды Саляновой возбуждено 26 декабря 2016 года. Ее обвиняют в том, что она, будучи главой Минюста, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после революции 2010 год.
Председательствующим судьей является Мирлан Термечиков.

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