Что подготовила мэрия Бишкека на День защиты детей — программа

29 мая 2017, 13:50 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Мэрия Бишкека 1 июня проведет мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ожидается, что в празднике примут участие до 25 тысяч детей.

Мероприятия начнутся накануне, 30 мая, в Национальном центре детства и юношества "Сейтек", где с 8.30 до 13.00 будет проходить городской фестиваль "Мурас". В нем примут участие дошкольники. А в 11.00 на площади Ала-Тоо откроется фотовыставка "Детские достижения".

1 июня в 10.00 в Бишкекском городском драматическом театре имени А. Умуралиева состоится городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов.

С 10.00 до 16.00 в Дубовом парке будет проходить фестиваль "Балдар ааламы".

В 11.00 в Доме-музее Ольги Мануйловой начнутся мастер-классы по лепке и рисованию.

В 10.00 в гимназии №5 и спорткомплексе "Ала-Тоо" стартуют соревнования по тогуз корголу, теннису, ордо и кулатуу, в средних школах №23, 66 и 87 пройдут "Веселые старты" и соревнования по дартсу. Мероприятия будут организованы и в парках имени Фучика, Ата-Тюрка, на проспекте Молодой Гвардии, в микрорайоне "Асанбай".

В 14.00 в "Сейтеке" начнется городское мероприятие для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья, которых ждут концертная программа и сладкие подарки.

Администрации четырех столичных районов также организуют праздничные мероприятия.

30 мая с 10.00 в парке "Фламинго" (Ленинский район) маленьким бишкекчанам покажут шоу "Аквамарин", в рамках которого пройдут мастер-классы и спортивные игры.

1 июня в 9.00 будет организован праздник на площадке по улице Астраханской, 16. В 10.00 мероприятия начнутся и на площадке ФОК "Газпром - детям", а в самом спорткомплексе пройдет фестиваль дзюдо.

В Октябрьском районе с 25 мая по 1 июня на территории МТУ №6, 7, 8, 9, 10, 11 проводятся спортивные соревнования и другие мероприятия. 31 мая в 10.00 для детей организуют посещение развлекательных центров.

1 июня в Центре детского творчества с 10.00 до 14.00 пройдут концерт и мастер-классы, также ребятишки смогут посмотреть театр ростовых кукол и выставку творческих работ. С 11.00 до 13.00 в центре "Жаштык" проведут мероприятие под названием "Празднитека": в программе - концерт, спортивные игры и детская дискотека. С 11.00 до 13.00 в реабилитационном центре "Оберег" состоится мероприятие для детей с ОВЗ под названием "Цветик-семицветик". В 16.00 ребятишки, проживающие в районе, смогут посетить один из развлекательных центров.

Первомайская районная администрация 31 мая в 9.30 проведет перед НЦДЮ "Сейтек" флешмоб, а в 10.00 в центре начнется концерт для 620 детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в управлении социального развития.

1 июня в 11.00 в парке Панфилова всех ждут праздничный концерт, выставка работ детского творчества, массовые игры и конкурсы. В 12.00 в бассейне микрорайона "Юг-2" состоится открытие летнего купального сезона. В 10.00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ и ребят, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних УВД района.

В Свердловском районе 31 мая в 10.00 детей из приюта для беспризорных будут ждать в развлекательном центре "Джим-энд-Ролл".

1 июня в 12.00 в Государственном цирке маленьким бишкекчанам из приюта для беспризорных детей, школы-интерната №21, школы-интерната для глухих и слабослышащих, детям из малоимущих семей и ребятишкам с ОВЗ покажут праздничное представление. С 10 до 12.00 для детей, проживающих в МТУ, жилмассивах и микрорайоне "Аламедин-1", также организуют мероприятие.