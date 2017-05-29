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Кыргызстан изберет нового президента 15 октября — АтамбаевКыргызстан изберет нового президента 15 октября — АтамбаевВ Бишкеке прошел турнир по страйкболу среди СМИВ Бишкеке прошел турнир по страйкболу среди СМИ

Атамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащим

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428709-ru.html

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А.Атамбаев: Реформа системы военного управления состоялась, мы сформировали единую систему жесткого централизованного командования

29 мая 2017, 13:59       Комментарии

Он отметил, что масштабная работа по созданию боеспособных Вооруженных сил началась в 2012-м.
"Хотя многие не верили в это, мы твердо идем к своей цели и многого достигли", - сказал президент.
По словам главы государства, решается самый наболевший для военнослужащих вопрос - жилищный. К настоящему времени построены 55 многоквартирных домов, 34 строятся. Также в планах возведение еще 37 объектов.
"Офицер, солдат, прапорщик должен знать, что у его семьи будет крыша над головой, должен чувствовать себя защищенным", - заявил Атамбаев.
Об улучшении положения дел в армии президент знает не понаслышке - его сын отслужил в ВС на общих основаниях.

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