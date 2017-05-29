Атамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащим

29 мая 2017, 13:59 Комментарии

Он отметил, что масштабная работа по созданию боеспособных Вооруженных сил началась в 2012-м.

"Хотя многие не верили в это, мы твердо идем к своей цели и многого достигли", - сказал президент.

По словам главы государства, решается самый наболевший для военнослужащих вопрос - жилищный. К настоящему времени построены 55 многоквартирных домов, 34 строятся. Также в планах возведение еще 37 объектов.

"Офицер, солдат, прапорщик должен знать, что у его семьи будет крыша над головой, должен чувствовать себя защищенным", - заявил Атамбаев.

Об улучшении положения дел в армии президент знает не понаслышке - его сын отслужил в ВС на общих основаниях.