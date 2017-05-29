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Новости Кыргызстана

Атамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащимАтамбаев об армии, сыне и гарантиях военнослужащим

Кыргызстан изберет нового президента 15 октября — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428708-ru.html

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29 мая 2017, 14:04       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Президентские выборы пройдут 15 октября текущего года, заявил Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР.
Ранее он называл другую дату выборов - 19 ноября, так как в Конституции указано, что они должны пройти в третье воскресенье месяца. Однако парламент предложил провести выборы раньше, чтобы новый глава страны вступил в должность 1 декабря (срок истечения полномочий Атамбаева).
Президент отметил, что в последнее время все чаще вспоминает о "проделанной работе".
"Спасибо Богу - с его помощью за пять-шесть лет многие проблемы были решены. Кыргызстан нашел свой путь и идет в светлое будущее. О некоторых достижениях можно говорить уже сейчас - это прежде всего мир и стабильность... Я бы еще добавил в список достижений кыргызскую армию", - сказал глава государства.
Он вспомнил, как несколько месяцев назад глава Генерального штаба ВС заявил: "Алмазбек Шаршенович, теперь у нас есть достойная армия".
Президент Кыргызстана избирается на шестилетний срок. Один человек может быть избран на этот пост не более раза.

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