Удивительное озеро Кель-Суу глазами казахстанской путешественницы

29 мая 2017, 13:39 Комментарии

Путешественница из Алма-Аты Анна Савоськина опубликовала в сети Интернет небольшое 8-минутное видео об озере Кель-Суу. За три дня ролик набрал более 14 тыс. просмотров.

"Это наконец-то свершилось, друзья! Спустя 9 месяцев после путешествия я нашла время, чтобы закончить монтаж видео о поездке к удивительному озеру Кель-Суу в Кыргызстане. Безумно рада поделиться им с вами! Путешествуйте и наслаждайтесь каждым моментом! – призвала своих подписчиков путешественница в подписи под видеороликом.