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Удивительное озеро Кель-Суу глазами казахстанской путешественницы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kelsuu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428707-ru.html

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29 мая 2017, 13:39       Комментарии

Путешественница из Алма-Аты Анна Савоськина опубликовала в сети Интернет небольшое 8-минутное видео об озере Кель-Суу. За три дня ролик набрал более 14 тыс. просмотров.
"Это наконец-то свершилось, друзья! Спустя 9 месяцев после путешествия я нашла время, чтобы закончить монтаж видео о поездке к удивительному озеру Кель-Суу в Кыргызстане. Безумно рада поделиться им с вами! Путешествуйте и наслаждайтесь каждым моментом! – призвала своих подписчиков путешественница в подписи под видеороликом.

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