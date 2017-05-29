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ГПС: За последние два года количество инцидентов на границе снизилось в два раза

Источник:
http://kabar.kg/news/gps-za-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428705-ru.html

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Надо внедрять новые формы охраны границ — Атамбаев

29 мая 2017, 13:29       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. За последние два года количество инцидентов на государственной границе Кыргызстана снизилось в два раза. Об этом сообщил временно и.о. главы Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев на мероприятии, посвященном Дню пограничника.
По его словам, это говорит о качественной работе пограничников.
В ГПС добавили, что за пять месяцев 2017 года границу Кыргызстана пересекли около 3,5 млн человек и 219 тыс 903 транспортных средств.
Пограничники выявили более 1500 граждан с неисправными документами, 114 человек были депортированы. За пять месяцев 2017 года за нарушение границы были задержаны 57 человек, зафиксировано более 76 фактов нарушений режима госграницы.
Также пограничники задержали контрабанды на общую сумму более 12 млн сомов, выявили и изъяли 7 единиц оружия, боеприпасы к стрелковому и охотничьему оружию, а также два факта обнаружение наркотических веществ.

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