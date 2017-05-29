29 мая 2017, 13:36 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. "Мисс Футбол 2017" стала Надира Исакова. Об этом сообщили в федерации футбола КР.

Напомним, из 9 полуфиналисток в финал прошли Айсулуу Аракеева, Надира Исакова, Наталия Гайворонская, Вероника Ковтунова, Тинатин Ишенбекова.

Для участия в последнем туре конкурса финалисткам необходимо было отправить федерации видео на тему "Почему я люблю футбол?" (длительность - 30 секунд).

"На протяжении месяца, путем голосования на нашей странице в Facebook, вы выбирали наиболее достойного кандидата. Мы рады сообщить, что по итогам конкурса победительницей стала Надира Исакова", - сообщили в пресс-службе.

Н.Исакова основатель команды по футболу "Asia Gold KG" и вратарь межнациональной азиатской сборной команды "Asia Gold", которая была создана в рамках проекта "Добрые сердца" и "Футбол против наркотиков и расизма".

Победительница конкурса получит возможность представлять федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото и видеосъемках.