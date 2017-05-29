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В Бишкеке прошел турнир по страйкболу среди СМИ

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428702-ru.html

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29 мая 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В минувшие выходные на полигоне ЦО "Дача", вблизи Бишкека прошел турнир по страйкболу среди СМИ Кыргызстана.
Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд, каждая команда по пять человек, участники в общей сложности провели 32 игры.
По итогам соревнований первое место заняла команда "Sputnik Кыргызстан", второе — "JEBE news", третье место досталось телеканалу "НТС" и четвертое место досталось команде K-news.
"Целью мероприятие являлось популяризация страйкбола как военно-тактических игр. Оказалось, что журналисты очень сообразительны. После первых двух раундов они уже разрабатывали стратегии, и, по сути, были одной командой. Было очень интересно за этим наблюдать. Все прошло замечательно, даже лучше, чем мы думали", - отметил главный организатор турнира Виктор Юн.
Организатором данного турнира выступил центр военно-тактических игр "BattleField".

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